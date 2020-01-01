Explorează tokenomia pentru DarkPino (DPINO) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului DPINO, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru DarkPino (DPINO) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului DPINO, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / DarkPino (DPINO) / Tokenomie / Tokenomie pentru DarkPino (DPINO) Descoperă informații cheie despre DarkPino (DPINO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre DarkPino (DPINO) We are a meme coin to get people together and have fun, be a part of a solid community. We have a clear roadmap: $10M – $50M MC: “Degen Renaissance” AI Bot Integration (Phase 1): Meme Generator + Burn Bot → create memes, burn supply. Dark Pino GPT bot trained on degenerate lore. Dark Pino Voice Cloner + Meme Synth Tool Speak like Dark Pino, post memes via voice commands. Pino/Pino NFTs = Access Keys Launch "Darklist" NFT access cards for exclusive event voting, content, AI tools. Monthly IRL/Metaverse Parties Livestreamed Jungle/Gorilla/Strip Club themes. “Pino vs Pino” Battle Arena (on-chain PvP via meme duels). $50M – $260M MC: “AI Uprising” AI Bot (Phase 2): Open-source Pino AI bot for community memes. Meme → vote → top-voted memes get burned into lore & token rewards. Launch Dark DAO Community governs meme direction, burns, treasury. $DPINO = power in chaos. Staking + Treasury Yield Pools Degens stake NFTs or $DPINO to gain voting multipliers or rare NFTs. $250M – $1B+ MC: “The Meme Empire” Dark Pino AI Terminal App Built-in meme tools, bot access, wallet, and feed. Celeb Deepfake Endorsement Engine Use your $DPINO to commission AI-generated celeb meme videos (satire protected). Solana Ecosystem Partnerships Bring in GameFi projects, degenerate DAOs, and culture tokens. Netflix-Style Docu-Comedy Pitch “Dark Pino: Betrayal to Billions” $DPINO Debit Card Launch with meme-based rewards (IRL strip club perks, merch, gorilla mask discounts). We are a meme coin to get people together and have fun, be a part of a solid community. We have a clear roadmap: $10M – $50M MC: “Degen Renaissance” AI Bot Integration (Phase 1): Meme Generator + Burn Bot → create memes, burn supply. Dark Pino GPT bot trained on degenerate lore. Dark Pino Voice Cloner + Meme Synth Tool Speak like Dark Pino, post memes via voice commands. Pino/Pino NFTs = Access Keys Launch "Darklist" NFT access cards for exclusive event voting, content, AI tools. Monthly IRL/Metaverse Parties Livestreamed Jungle/Gorilla/Strip Club themes. “Pino vs Pino” Battle Arena (on-chain PvP via meme duels). $50M – $260M MC: “AI Uprising” AI Bot (Phase 2): Open-source Pino AI bot for community memes. Meme → vote → top-voted memes get burned into lore & token rewards. Launch Dark DAO Community governs meme direction, burns, treasury. $DPINO = power in chaos. Staking + Treasury Yield Pools Degens stake NFTs or $DPINO to gain voting multipliers or rare NFTs. $250M – $1B+ MC: “The Meme Empire” Dark Pino AI Terminal App Built-in meme tools, bot access, wallet, and feed. Celeb Deepfake Endorsement Engine Use your $DPINO to commission AI-generated celeb meme videos (satire protected). Solana Ecosystem Partnerships Bring in GameFi projects, degenerate DAOs, and culture tokens. Netflix-Style Docu-Comedy Pitch “Dark Pino: Betrayal to Billions” $DPINO Debit Card Launch with meme-based rewards (IRL strip club perks, merch, gorilla mask discounts). Pagină de internet oficială: https://darkpino.xyz/ Cumpără DPINO acum! Tokenomie și analiză de preț pentru DarkPino (DPINO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DarkPino (DPINO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.13M $ 6.13M $ 6.13M Ofertă totală: $ 988.52M $ 988.52M $ 988.52M Ofertă aflată în circulație: $ 988.52M $ 988.52M $ 988.52M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.13M $ 6.13M $ 6.13M Maxim dintotdeauna: $ 0.01601934 $ 0.01601934 $ 0.01601934 Minim dintotdeauna: $ 0.00277328 $ 0.00277328 $ 0.00277328 Preț curent: $ 0.0062033 $ 0.0062033 $ 0.0062033 Află mai mult despre prețul tokenului DarkPino (DPINO) Tokenomie pentru DarkPino (DPINO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DarkPino (DPINO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DPINO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DPINO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DPINO, explorează prețul în direct al tokenului DPINO! Predicție de preț pentru DPINO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DPINO? Pagina noastră de predicție de preț pentru DPINO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DPINO! De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.