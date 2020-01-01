Tokenomie pentru Dank Memes (DANK) Descoperă informații cheie despre Dank Memes (DANK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Dank Memes (DANK) Dank Memes is a meme-inspired token that embodies the irreverent spirit of dank culture and internet memes. Built for the community of humor enthusiasts and crypto degens alike, Dank Memes celebrates the absurdity, creativity, and chaotic energy of meme lords everywhere. Whether you're trading, hodling, or just vibing, this token is your ticket to the dankest corners of the blockchain. All memes on the internet are dank by definition. Dank Memes is a meme-inspired token that embodies the irreverent spirit of dank culture and internet memes. Built for the community of humor enthusiasts and crypto degens alike, Dank Memes celebrates the absurdity, creativity, and chaotic energy of meme lords everywhere. Whether you're trading, hodling, or just vibing, this token is your ticket to the dankest corners of the blockchain. All memes on the internet are dank by definition. Pagină de internet oficială: https://www.dankmemesonsol.net/ Cumpără DANK acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Dank Memes (DANK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dank Memes (DANK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 315.56K $ 315.56K $ 315.56K Ofertă totală: $ 974.27M $ 974.27M $ 974.27M Ofertă aflată în circulație: $ 974.27M $ 974.27M $ 974.27M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 315.56K $ 315.56K $ 315.56K Maxim dintotdeauna: $ 0.00210921 $ 0.00210921 $ 0.00210921 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00032177 $ 0.00032177 $ 0.00032177 Află mai mult despre prețul tokenului Dank Memes (DANK)

Tokenomie pentru Dank Memes (DANK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dank Memes (DANK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DANK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DANK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DANK, explorează prețul în direct al tokenului DANK!

Predicție de preț pentru DANK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DANK? Pagina noastră de predicție de preț pentru DANK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DANK!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!