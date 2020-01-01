Tokenomie pentru DALGO (DALGO) Descoperă informații cheie despre DALGO (DALGO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DALGO (DALGO) DALGO is the largest initial liquidity launch meme for Algorand to date, with liquidity anchored by Polkagold. It has 100% supply released on day one, and the LP is locked forever, ensuring no inflation or ability to remove the LP for a trustless meme experience. Dalgo isn't just any meme frog—he's a witty, business-savvy amphibian ready to leap into the future of digital currency. Powered by Polkagold liquidity and built on the cutting-edge Algorand Blockchain, DALGO is the ultimate fusion of humor and high-tech innovation. Pagină de internet oficială: https://www.dalgo.tech/ Carte albă: https://www.dalgo.tech/ Cumpără DALGO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru DALGO (DALGO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DALGO (DALGO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 110.28K $ 110.28K $ 110.28K Ofertă totală: $ 99.23B $ 99.23B $ 99.23B Ofertă aflată în circulație: $ 99.23B $ 99.23B $ 99.23B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 110.28K $ 110.28K $ 110.28K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului DALGO (DALGO)

Tokenomie pentru DALGO (DALGO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DALGO (DALGO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DALGO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DALGO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DALGO, explorează prețul în direct al tokenului DALGO!

Predicție de preț pentru DALGO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DALGO? Pagina noastră de predicție de preț pentru DALGO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DALGO!

