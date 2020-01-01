Tokenomie pentru Dafi Protocol (DAFI) Descoperă informații cheie despre Dafi Protocol (DAFI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Dafi Protocol (DAFI) Dafi creates synthetics to reward networks, for long term users Dafi solves the biggest issue within decentralized economies - by rewarding users later, instead of earlier. Dafi creates synthetics to reward networks, for long term users Dafi solves the biggest issue within decentralized economies - by rewarding users later, instead of earlier. Pagină de internet oficială: https://dafiprotocol.io/ Cumpără DAFI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Dafi Protocol (DAFI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dafi Protocol (DAFI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 300.67K $ 300.67K $ 300.67K Ofertă totală: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B Ofertă aflată în circulație: $ 565.33M $ 565.33M $ 565.33M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Maxim dintotdeauna: $ 0.207531 $ 0.207531 $ 0.207531 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00053185 $ 0.00053185 $ 0.00053185 Află mai mult despre prețul tokenului Dafi Protocol (DAFI)

Tokenomie pentru Dafi Protocol (DAFI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dafi Protocol (DAFI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DAFI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DAFI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DAFI, explorează prețul în direct al tokenului DAFI!

Predicție de preț pentru DAFI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DAFI? Pagina noastră de predicție de preț pentru DAFI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DAFI!

