Informații despre CZ on Hyperliquid (CZ) CZ is a leading memecoin on the Hyperliquid platform, consistently ranking within the top 10 in trading volume since its inception. The token pays homage to Changpeng Zhao (CZ), the former CEO of Binance, acknowledging his significant impact on the crypto industry. CZ on Hyperliquid has been running a countdown since the day it was released. The project is spearheaded by NMTD, a prominent figure in the Hyperliquid community and co-creator of HyperFUN, which is already listed on CoinGecko. CZ holders benefit from regular airdrops of new tokens released on Hyperliquid, enhancing the token's value proposition. Additionally, a swap page for CZ is currently in development on the testnet, set to launch when Hyperliquid fully adopts EVM compatibility, further expanding the token's utility. Pagină de internet oficială: https://czre.lease/

Tokenomie și analiză de preț pentru CZ on Hyperliquid (CZ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CZ on Hyperliquid (CZ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 498.84K $ 498.84K $ 498.84K Ofertă totală: $ 4.43M $ 4.43M $ 4.43M Ofertă aflată în circulație: $ 4.43M $ 4.43M $ 4.43M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 498.84K $ 498.84K $ 498.84K Maxim dintotdeauna: $ 0.800928 $ 0.800928 $ 0.800928 Minim dintotdeauna: $ 0.107921 $ 0.107921 $ 0.107921 Preț curent: $ 0.112516 $ 0.112516 $ 0.112516 Află mai mult despre prețul tokenului CZ on Hyperliquid (CZ)

Tokenomie pentru CZ on Hyperliquid (CZ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CZ on Hyperliquid (CZ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CZ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CZ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CZ, explorează prețul în direct al tokenului CZ!

Predicție de preț pentru CZ Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CZ? Pagina noastră de predicție de preț pentru CZ combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

