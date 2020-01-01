Tokenomie pentru Cyberdoge (CDOGE) Descoperă informații cheie despre Cyberdoge (CDOGE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Cyberdoge (CDOGE) CyberDoge (CDOGE) is an innovative, community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain. Combining the fun and excitement of the memecoin genre with powerful technological features, CDOGE leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure to create a fast, scalable, and energy-efficient digital asset. As the next evolution of the meme coin movement, CyberDoge seeks to offer much more than just a playful nod to Dogecoin and other memecoins—it aims to bring real utility, community engagement, and long-term value to its holders while using Solana as its "rocket fuel" to compete in the rapidly growing crypto space. CyberDoge stands out from other memecoins not only by offering a vibrant, fun-loving community but also by embracing the power of Solana's blockchain technology, allowing the token to offer faster transactions, lower fees, and greater scalability. This strategic use of Solana positions CyberDoge to compete with larger, more established players in the crypto ecosystem while providing a rewarding experience for token holders. Pagină de internet oficială: https://cyberdogecoin.com/ Cumpără CDOGE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Cyberdoge (CDOGE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Cyberdoge (CDOGE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 954.03K $ 954.03K $ 954.03K Ofertă totală: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Ofertă aflată în circulație: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 954.03K $ 954.03K $ 954.03K Maxim dintotdeauna: $ 0.0098383 $ 0.0098383 $ 0.0098383 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00095413 $ 0.00095413 $ 0.00095413 Află mai mult despre prețul tokenului Cyberdoge (CDOGE)

Tokenomie pentru Cyberdoge (CDOGE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Cyberdoge (CDOGE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CDOGE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CDOGE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CDOGE, explorează prețul în direct al tokenului CDOGE!

