Informații despre CVI (GOVI) CVI is a full-scale decentralized ecosystem that brings the sophisticated "market fear index" into the crypto market. Built on Ethereum and Polygon, it consists of an index that tracks the 30-day implied volatility of Bitcoin and Ethereum. The index ranges between 0 and 200 and is produced based on a Black-Scholes option pricing model, which computes the implied volatility of cryptocurrency option prices together with analyzing the market's expectation of future volatility. The Index is live and running, presenting data that can be explored here: https://cvi.finance/ Using the index, people can have the same insights of the market that people looking into traditional markets have using the VIX, such as: Understanding the expected Volatility of the market, developing trading strategies for short-term gains, and hedging their portfolio against price fluctuations. CVI operates a permissionless and open-source protocol so any user can participate in the development of the network. The GOVI token is the governance token of the platform, and by staking their GOVI tokens, GOVI holders can also share fees from the CVI platform distributed as rewards. Pagină de internet oficială: https://cvi.finance/

Tokenomie și analiză de preț pentru CVI (GOVI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CVI (GOVI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 250.41K $ 250.41K $ 250.41K Ofertă totală: $ 32.00M $ 32.00M $ 32.00M Ofertă aflată în circulație: $ 15.44M $ 15.44M $ 15.44M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 519.00K $ 519.00K $ 519.00K Maxim dintotdeauna: $ 7.67 $ 7.67 $ 7.67 Minim dintotdeauna: $ 0.00866391 $ 0.00866391 $ 0.00866391 Preț curent: $ 0.01620536 $ 0.01620536 $ 0.01620536 Află mai mult despre prețul tokenului CVI (GOVI)

Tokenomie pentru CVI (GOVI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CVI (GOVI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GOVI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GOVI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GOVI, explorează prețul în direct al tokenului GOVI!

Predicție de preț pentru GOVI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GOVI? Pagina noastră de predicție de preț pentru GOVI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GOVI!

