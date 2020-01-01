Tokenomie pentru CryptoCart V2 (CCV2) Descoperă informații cheie despre CryptoCart V2 (CCV2), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CryptoCart V2 (CCV2) Cryptocart Marketplace Pay your way from hundreds of vendors with global shipping. Our goal is to bridge the gap between decentralised finance and e-commerce like never seen before in crypto. CryptoCart Token. CC Token is the native currency for the CryptoCart platform, offering several benefits to holders & spenders alike DISCOUNTS Discounts for wallets holding CC Token will include cheaper shipping and a set percentage off of promotional products at any given time. CASHBACK When transacting in CC Token, a percentage of the purchase value can be earned back as yield on your CC Token balance. PROMOTIONS Earn points for spending CC Token on CryptoCart. Points can later be redeemed for NFTs that can be applied to specific products or pomotions. LOYALTY SCHEME The NFT vouchers earned through the points scheme can be burned in exchange for the equivalent CC Token yield minus a percentage. Pagină de internet oficială: https://cryptocart.cc/ Cumpără CCV2 acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru CryptoCart V2 (CCV2) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CryptoCart V2 (CCV2), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Ofertă totală: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ofertă aflată în circulație: $ 930.36K $ 930.36K $ 930.36K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Maxim dintotdeauna: $ 27.07 $ 27.07 $ 27.07 Minim dintotdeauna: $ 0.02534635 $ 0.02534635 $ 0.02534635 Preț curent: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Află mai mult despre prețul tokenului CryptoCart V2 (CCV2)

Tokenomie pentru CryptoCart V2 (CCV2): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CryptoCart V2 (CCV2) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CCV2 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CCV2 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CCV2, explorează prețul în direct al tokenului CCV2!

