Informații despre Crypto Royale (ROY) Crypto Royale is a browser-based, free-to-play, play-to-earn game in which players compete for fame, glory and a little profit. Last man standing wins crypto. No up-front investment. No downloads. No signups. Get into a game in 30 seconds and win! The game is purposefully designed to be simple to play yet difficult to master. Every day 1000+ players congregate on the battlefield as they fight to see who can survive and claim the game's HRC-20 token – ROY. Players enter a battlefield where they must be 'the last person standing'. Represented by moons, a player's 'character' can be one of three colours (Yellow, Pink, Blue). Colours are interchangeable by collecting boxes dropped onto the battlefield and must be used to ensure a player's strength over an opponent in an effort to outsmart, outwit and out manoeuvre other players to become the victor. The game allows for each player to adopt a style of their own, and often becomes an identifiable trait/signature of said player. Whatever a player and opponents' strategy there is a continual external force adding pressure to the gameplay – a closing circle. Venturing outside into the darkness causes a deterioration in health, but the collectables outside can, and often do, provide the weapons needed to claim victory. Positioning and timing are critical components to a player's skill set. Pagină de internet oficială: https://cryptoroyale.one

Tokenomie și analiză de preț pentru Crypto Royale (ROY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Crypto Royale (ROY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 82.85K $ 82.85K $ 82.85K Ofertă totală: $ 170.00M $ 170.00M $ 170.00M Ofertă aflată în circulație: $ 120.78M $ 120.78M $ 120.78M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 116.61K $ 116.61K $ 116.61K Maxim dintotdeauna: $ 0.215587 $ 0.215587 $ 0.215587 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00068596 $ 0.00068596 $ 0.00068596 Află mai mult despre prețul tokenului Crypto Royale (ROY)

Tokenomie pentru Crypto Royale (ROY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Crypto Royale (ROY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ROY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ROY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ROY, explorează prețul în direct al tokenului ROY!

