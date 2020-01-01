Tokenomie pentru CrossWallet (CWT) Descoperă informații cheie despre CrossWallet (CWT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CrossWallet (CWT) As a crypto enthusiast, you hold several assets in multiple wallets across different blockchains. With CrossWallet, you will only need one wallet to navigate the ever growing number of assets and networks. Swap assets between all available networks with a single button. Whether arbitrage trading or moving funds to access another network's features, CrossWallet's bridge enables you to seize these opportunities with maximum efficiency, convenience, and speed. With CrossWallet's Binance Smart Chain and Ethereum aggregators, you can monitor price and liquidity on both networks simultaneously to identify any arbitrage opportunities –– and profit before everyone else. Pagină de internet oficială: https://crosswallet.app/

Tokenomie și analiză de preț pentru CrossWallet (CWT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CrossWallet (CWT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 170.15K $ 170.15K $ 170.15K Ofertă totală: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M Ofertă aflată în circulație: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 170.15K $ 170.15K $ 170.15K Maxim dintotdeauna: $ 0.417173 $ 0.417173 $ 0.417173 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00136117 $ 0.00136117 $ 0.00136117 Află mai mult despre prețul tokenului CrossWallet (CWT)

Tokenomie pentru CrossWallet (CWT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CrossWallet (CWT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CWT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CWT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CWT, explorează prețul în direct al tokenului CWT!

