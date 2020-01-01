Tokenomie pentru Cronos ID (CROID) Descoperă informații cheie despre Cronos ID (CROID), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Cronos ID is a decentralised identity and communication layer built on Cronos chain. On a broad level, Cronos ID will give users the ability to send and receive information on-chain, powered by human-readable identifiers. To achieve this, Cronos ID is powered by 3 key subprotocols: * Starting with our Domains, every user will have a unique on-chain identity, allowing you to find friends and exchange crypto with ease * The Notifications service will help the community keep track of key protocol events, alerts, NFT bids and more - gone are the days of manually checking your DApps for bids or collateral factors. * Finally, by leveraging Messaging, users and projects will be able to connect and communicate with each other in a safe and verifiable environment. Tokenomics & Utility $CROID is Cronos ID's native and governance token to be utilised in Cronos ID's broader ecosystem. 1. Domain Subscription Module Users may utilize this module to register or extend their ownership over specific domains. Users will pay in $CRO or $CROID, the native underlying chain and native protocol tokens respectively, and may receive discounts based on the durations of their domain registrations 2. Rewards Pool Cronos ID domain holders can deposit their $CROID into maturity vaults to earn $CROID rewards. Users can choose between a 1-month, 9-months, 24-months, and 48-months maturity vaults to lock their $CROID. They will be rewarded with $CROID and $wCRO as staking rewards. Cronos ID concluded its public sale on Nov 17th and started its emission on Nov 18th. $CROID is currently available for trading on VVS Finance at https://vvs.finance/swap Read more about Cronos ID at https://docs.cronosid.xyz/

The Notifications service will help the community keep track of key protocol events, alerts, NFT bids and more - gone are the days of manually checking your DApps for bids or collateral factors.

Finally, by leveraging Messaging, users and projects will be able to connect and communicate with each other in a safe and verifiable environment. Tokenomics & Utility $CROID is Cronos ID’s native and governance token to be utilised in Cronos ID’s broader ecosystem. Domain Subscription Module Users may utilize this module to register or extend their ownership over specific domains. Users will pay in $CRO or $CROID, the native underlying chain and native protocol tokens respectively, and may receive discounts based on the durations of their domain registrations Rewards Pool Cronos ID domain holders can deposit their $CROID into maturity vaults to earn $CROID rewards. Users can choose between a 1-month, 9-months, 24-months, and 48-months maturity vaults to lock their $CROID. They will be rewarded with $CROID and $wCRO as staking rewards. Cronos ID concluded its public sale on Nov 17th and started its emission on Nov 18th. $CROID is currently available for trading on VVS Finance at https://vvs.finance/swap Read more about Cronos ID at https://docs.cronosid.xyz/ Pagină de internet oficială: https://cronosid.xyz/ Cumpără CROID acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Cronos ID (CROID) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Cronos ID (CROID), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.94M $ 3.94M $ 3.94M Ofertă totală: $ 999.47M $ 999.47M $ 999.47M Ofertă aflată în circulație: $ 160.47M $ 160.47M $ 160.47M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 24.51M $ 24.51M $ 24.51M Maxim dintotdeauna: $ 0.459239 $ 0.459239 $ 0.459239 Minim dintotdeauna: $ 0.02301555 $ 0.02301555 $ 0.02301555 Preț curent: $ 0.02450249 $ 0.02450249 $ 0.02450249 Află mai mult despre prețul tokenului Cronos ID (CROID)

Tokenomie pentru Cronos ID (CROID): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Cronos ID (CROID) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CROID care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CROID care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CROID, explorează prețul în direct al tokenului CROID!

Predicție de preț pentru CROID Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CROID? Pagina noastră de predicție de preț pentru CROID combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CROID!

