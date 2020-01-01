Tokenomie pentru Creaticles (CRE8) Descoperă informații cheie despre Creaticles (CRE8), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Creaticles (CRE8) Turn your idea for an NFT into an NFT. Creaticles helps you source amazing artists, create, and mint NFTs. All you need is an idea to get started. Creaticles handles everything from there. Pagină de internet oficială: https://creaticles.com/ Cumpără CRE8 acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Creaticles (CRE8) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Creaticles (CRE8), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 67.38K $ 67.38K $ 67.38K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 136.07M $ 136.07M $ 136.07M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 495.15K $ 495.15K $ 495.15K Maxim dintotdeauna: $ 0.091506 $ 0.091506 $ 0.091506 Minim dintotdeauna: $ 0.00047909 $ 0.00047909 $ 0.00047909 Preț curent: $ 0.00049478 $ 0.00049478 $ 0.00049478 Află mai mult despre prețul tokenului Creaticles (CRE8)

Tokenomie pentru Creaticles (CRE8): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Creaticles (CRE8) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CRE8 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CRE8 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CRE8, explorează prețul în direct al tokenului CRE8!

Predicție de preț pentru CRE8 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CRE8? Pagina noastră de predicție de preț pentru CRE8 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CRE8!

