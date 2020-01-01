Tokenomie pentru Crashout (CRASHOUT)
Informații despre Crashout (CRASHOUT)
Crashout is a financial asset that is apart of the anti cancel culture movement.
Crashout intends to embrace people who publicily post things which put them at risk of being cancelled, bullied, made fun of, or mogged on the timeline.
At the beginning of social media, the internet was overtaken by prank videos, america's funniest home videos, people freaking out and being silly, videos of people getting arrested for doing insane things, etc.
The internet has continued to follow this trend where the most popular videos now are of streamers crashing out like Speed or Kai Cenat, zoomer brainrot videos, and just generally that acting unhinged or being politically incorrect gets the most mindshare (ex. Tate, Nick Fuentes, etc).
Crashout is a bet on the growth of social media.
Crashout is a bet on content creators.
Crashout is a bet on zoomers.
Crashout is a bet on the internet.
Tokenomie și analiză de preț pentru Crashout (CRASHOUT)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Crashout (CRASHOUT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Crashout (CRASHOUT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Crashout (CRASHOUT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri CRASHOUT care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri CRASHOUT care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru CRASHOUT, explorează prețul în direct al tokenului CRASHOUT!
Predicție de preț pentru CRASHOUT
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.