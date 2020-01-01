Tokenomie pentru Crashout (CRASHOUT) Descoperă informații cheie despre Crashout (CRASHOUT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Crashout (CRASHOUT) Crashout is a financial asset that is apart of the anti cancel culture movement. Crashout intends to embrace people who publicily post things which put them at risk of being cancelled, bullied, made fun of, or mogged on the timeline. At the beginning of social media, the internet was overtaken by prank videos, america's funniest home videos, people freaking out and being silly, videos of people getting arrested for doing insane things, etc. The internet has continued to follow this trend where the most popular videos now are of streamers crashing out like Speed or Kai Cenat, zoomer brainrot videos, and just generally that acting unhinged or being politically incorrect gets the most mindshare (ex. Tate, Nick Fuentes, etc). Crashout is a bet on the growth of social media. Crashout is a bet on content creators. Crashout is a bet on zoomers. Crashout is a bet on the internet. Pagină de internet oficială: https://crashoutsol.xyz/ Cumpără CRASHOUT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Crashout (CRASHOUT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Crashout (CRASHOUT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 826.17K $ 826.17K $ 826.17K Ofertă totală: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Ofertă aflată în circulație: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 826.17K $ 826.17K $ 826.17K Maxim dintotdeauna: $ 0.01390293 $ 0.01390293 $ 0.01390293 Minim dintotdeauna: $ 0.0005825 $ 0.0005825 $ 0.0005825 Preț curent: $ 0.00082208 $ 0.00082208 $ 0.00082208 Află mai mult despre prețul tokenului Crashout (CRASHOUT)

Tokenomie pentru Crashout (CRASHOUT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Crashout (CRASHOUT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CRASHOUT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CRASHOUT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CRASHOUT, explorează prețul în direct al tokenului CRASHOUT!

Predicție de preț pentru CRASHOUT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CRASHOUT? Pagina noastră de predicție de preț pentru CRASHOUT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CRASHOUT!

