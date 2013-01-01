Tokenomie pentru CraftCoin (CRC) Descoperă informații cheie despre CraftCoin (CRC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

CraftCoin was the first gaming cryptocurrency, launched in July 2013. It was created by two Bitcointalk forum members, Blindfolded and The_cayman. The coin was built using Litecoin's Scrypt technology and was specifically designed for Minecraft. It worked in a simple way: Players could earn CraftCoin by completing in-game tasks Admins would transfer CraftCoin to players' wallets CraftCoin was integrated into about 5 Minecraft servers, marking the first time a cryptocurrency was used in a major game. However, after the Cryptsy exchange was hacked, CraftCoin ceased operations. The project has been revived in 2024. Pagină de internet oficială: https://craftcoin.info/

Tokenomie și analiză de preț pentru CraftCoin (CRC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CraftCoin (CRC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 32.39K $ 32.39K $ 32.39K Ofertă totală: $ 879.33K $ 879.33K $ 879.33K Ofertă aflată în circulație: $ 879.33K $ 879.33K $ 879.33K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 32.39K $ 32.39K $ 32.39K Maxim dintotdeauna: $ 2.99 $ 2.99 $ 2.99 Minim dintotdeauna: $ 0.01564181 $ 0.01564181 $ 0.01564181 Preț curent: $ 0.03684192 $ 0.03684192 $ 0.03684192 Află mai mult despre prețul tokenului CraftCoin (CRC)

Tokenomie pentru CraftCoin (CRC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CraftCoin (CRC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CRC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CRC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CRC, explorează prețul în direct al tokenului CRC!

