Informații despre Counterparty (XCP) Counterparty is a platform for user-created assets on Bitcoin. It’s a protocol, set of specifications, and an API. Taken together, it allows users to create and trade assets on top of Bitcoin’s blockchain. In this way, Counterparty is similar to platforms like Waves or Ethereum. Of course, the difference is Counterparty integrates directly with Bitcoin. Therefore, it comes will all the security and reliability (and issues) that are part of the Bitcoin blockchain. This is a fairly old project. In fact, it pre-dates Ethereum with its launch in 2014. It was the original asset creation mechanism. As you’re probably aware, Counterparty has faded from prominence over the years. This is largely due to the rise of the ERC-20 token standard on Ethereum. While we’ve become used to calling blockchain assets, tokens, it doesn’t necessarily have to be the case. An asset can represent anything that has value or is rare. As a result, Counterparty steers clear of the word “token” in their marketing and documentation. They’re much more interested in digital assets of all kinds, not just currencies, securities, and utility tokens. Digital assets can be a digital marker of a physical object, an easy way to manage shares in your company, or reputation karma for a website. These are all types of assets you could create on Counterparty (or Ethereum or Waves, for that matter). Counterparty creates the set of rules, requirements, integrations, etc that are necessary for assets on the Bitcoin blockchain. It’s the infrastructure behind user-created assets in much the same way that the ERC-20 protocol sets up guidelines and standards for asset creation on Ethereum. One useful function of digital assets is as a marker of ownership or voting rights. Imagine a scenario where you issued a digital asset to each of your company’s board members in proportion to the amount of voting power held. Tokenomie și analiză de preț pentru Counterparty (XCP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Counterparty (XCP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.73M $ 8.73M $ 8.73M Ofertă totală: $ 2.65M $ 2.65M $ 2.65M Ofertă aflată în circulație: $ 2.59M $ 2.59M $ 2.59M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.93M $ 8.93M $ 8.93M Maxim dintotdeauna: $ 91.13 $ 91.13 $ 91.13 Minim dintotdeauna: $ 0.134356 $ 0.134356 $ 0.134356 Preț curent: $ 3.37 $ 3.37 $ 3.37 Află mai mult despre prețul tokenului Counterparty (XCP)

Tokenomie pentru Counterparty (XCP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Counterparty (XCP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XCP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XCP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XCP, explorează prețul în direct al tokenului XCP!

Predicție de preț pentru XCP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XCP? Pagina noastră de predicție de preț pentru XCP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul XCP!

