Tokenomie pentru Cosanta (COSA) Descoperă informații cheie despre Cosanta (COSA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Cosanta (COSA) What is the project about? Cosanta is B2B solutions. Our goal to using the Cosanta Masternodes as Software-defined networking (SDN). This technology will provide good quality of service and it will be Hight Availability (HA), flexible and DDoS resistant network. What makes your project unique? Our Project was launched without any pre-mine and all cons were mined by community and we did fork from original Dash but we did PoS on this great project History of your project. Cosanta was launched 16th Jul 2021 13:32:00 by using original Dash code and we changed X11 algo to Cosa (X23) for preventing ASICS or GPUs and year ago we did start hybrid mining PoW + PoS and right now we're improving our project What's next for your project? Right now we're working on mobile app for Cosanta coins What can your token be used for? We've wrapped COSA token on Binance Smart chain 0x499954F9C977B74a48D4BB14BA9904bEA6CB7B01 for PancakeSwap and using WEB3 too Pagină de internet oficială: https://cosanta.net/ Carte albă: https://cosanta.net/en#about Cumpără COSA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Cosanta (COSA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Cosanta (COSA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 863.17K $ 863.17K $ 863.17K Ofertă totală: $ 367.18K $ 367.18K $ 367.18K Ofertă aflată în circulație: $ 367.18K $ 367.18K $ 367.18K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 863.17K $ 863.17K $ 863.17K Maxim dintotdeauna: $ 11.71 $ 11.71 $ 11.71 Minim dintotdeauna: $ 0.19178 $ 0.19178 $ 0.19178 Preț curent: $ 2.35 $ 2.35 $ 2.35 Află mai mult despre prețul tokenului Cosanta (COSA)

Tokenomie pentru Cosanta (COSA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Cosanta (COSA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri COSA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri COSA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru COSA, explorează prețul în direct al tokenului COSA!

Predicție de preț pentru COSA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta COSA? Pagina noastră de predicție de preț pentru COSA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul COSA!

