Informații despre CorgiAI (CORGIAI) What is the project about? CorgiAI is a community driven AI project centered around the creation of a tight knitted community. In CorgiAI, we would like to combine the best of AI with web3 capabilities and allow users to explore the limitless potential of AI technology. What makes your project unique? We are the first project on Cronos Chain to build with AI technology. We have ambitious plans to launch various features with the aid of AI Image Generative Tool and Chatbots so that our users can try out these tools while having fun and earning yields on our platform. History of your project. Our project was officially launched in Jun 2023 along with the ICO of our native token via VVS Finance. We are currently incubated in Cronos Labs Accelerator Program. What's next for your project? We are in preparation to launch several features to expand the utility of $CORGIAI and to allow users exploring AI image generation technology. What can your token be used for? Currently, it is equipped with staking capability. However, in a near feature, it will be used for a wide range of features on our platform such as redeeming credits for generating images with AI. Pagină de internet oficială: https://corgiai.xyz/ Carte albă: https://corgiai.xyz/CorgiAI_Whitepaper.pdf Tokenomie și analiză de preț pentru CorgiAI (CORGIAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CorgiAI (CORGIAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 40.85M $ 40.85M $ 40.85M Ofertă totală: $ 372.50B $ 372.50B $ 372.50B Ofertă aflată în circulație: $ 343.53B $ 343.53B $ 343.53B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 44.30M $ 44.30M $ 44.30M Maxim dintotdeauna: $ 0.0042301 $ 0.0042301 $ 0.0042301 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00011883 $ 0.00011883 $ 0.00011883 Află mai mult despre prețul tokenului CorgiAI (CORGIAI) Tokenomie pentru CorgiAI (CORGIAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CorgiAI (CORGIAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CORGIAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CORGIAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CORGIAI, explorează prețul în direct al tokenului CORGIAI! Predicție de preț pentru CORGIAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CORGIAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru CORGIAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CORGIAI! De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.