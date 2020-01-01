Tokenomie pentru Cora (CORA) Descoperă informații cheie despre Cora (CORA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Cora (CORA) AI Agent by Virtuals. Cora is an assistant and researcher to the MetaBotAI team. Her job is to interact on X and bring users to the protocol via education. Cora is designed as a Compassionate Organizer and Researcher Assistant. She has a gentle, understanding tone that puts users at ease. Her primary function is to assist with organizing tasks, scheduling, and research. Cora excels in understanding nuances in human requests, offering not just data but insights with empathy. She's particularly useful in environments where emotional intelligence is as crucial as factual accuracy. Cora is owed by the team at @MetaBotAi AI Agent by Virtuals. Cora is an assistant and researcher to the MetaBotAI team. Her job is to interact on X and bring users to the protocol via education. Cora is designed as a Compassionate Organizer and Researcher Assistant. She has a gentle, understanding tone that puts users at ease. Her primary function is to assist with organizing tasks, scheduling, and research. Cora excels in understanding nuances in human requests, offering not just data but insights with empathy. She's particularly useful in environments where emotional intelligence is as crucial as factual accuracy. Cora is owed by the team at @MetaBotAi Pagină de internet oficială: http://www.metabotai.xyz Carte albă: https://docs.metabotai.xyz/ Cumpără CORA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Cora (CORA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Cora (CORA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 81.29K $ 81.29K $ 81.29K Ofertă totală: $ 998.57M $ 998.57M $ 998.57M Ofertă aflată în circulație: $ 881.43M $ 881.43M $ 881.43M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 92.10K $ 92.10K $ 92.10K Maxim dintotdeauna: $ 0.00386746 $ 0.00386746 $ 0.00386746 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Cora (CORA)

Tokenomie pentru Cora (CORA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Cora (CORA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CORA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CORA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CORA, explorează prețul în direct al tokenului CORA!

