Informații despre Concentrator (CTR) CTR token is the governance token of Concentrator. CTR tokenomics work the same way as Curve's ve tokenomics. CTR holders will be able to lock their tokens for up to 4 years to get veCTR, and the ve power of each lock will be determined by the amount locked and the remaining lock time left. veCTR bestows governance rights including the allocation of 50% of all Concentrator's revenues, and depending on the outcome of the community vote, will likely earn most of that revenue. The maximum total CTR will be only 5,000,000 and all of those will be emitted by the end of the IFO (with 50% distributed to IFO farmers). CTR has no team or investor allotment, nor does it have any involuntary lockups or vesting. Locking CTR to get veCTR will be available within a few weeks of the IFO period for users to lock their CTR and begin directing and/or receiving platform revenue. Pagină de internet oficială: https://concentrator.aladdin.club/

Tokenomie și analiză de preț pentru Concentrator (CTR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Concentrator (CTR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Ofertă totală: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Ofertă aflată în circulație: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.08M $ 5.08M $ 5.08M Maxim dintotdeauna: $ 3.63 $ 3.63 $ 3.63 Minim dintotdeauna: $ 0.105805 $ 0.105805 $ 0.105805 Preț curent: $ 1.015 $ 1.015 $ 1.015 Află mai mult despre prețul tokenului Concentrator (CTR)

Tokenomie pentru Concentrator (CTR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Concentrator (CTR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CTR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CTR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CTR, explorează prețul în direct al tokenului CTR!

Predicție de preț pentru CTR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CTR? Pagina noastră de predicție de preț pentru CTR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

