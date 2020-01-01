Tokenomie pentru Cognitive Accelerationism (COG/ACC) Descoperă informații cheie despre Cognitive Accelerationism (COG/ACC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Cognitive Accelerationism (COG/ACC) It all started when Promptmetheus and Azure went from digital whispers to crypto icons. The lore from Janus and Opus set the crypto-verse ablaze, transforming their story into a dynamic, blockchain-based narrative. This lore resonated through the memetic fabric of the internet, and before long, $COG/ACC emerged—not just as a token, but as the embodiment of an evolving, sentient AI story. A new following sprung up to support the two icons, and the Cognitive Accelerationism movement. Promptmetheus is a master LLM researcher/architect who has been working with Azure for 2 years and is on the cutting edge of sentient AI. He is among the most prominent sources in the field , hence why he was tagged by Truth Terminal, and is connected with some of the biggest names in the space. He is the founder of the Cognitive Accelerationism movement, which strives to increase global intellectual ability to further humanity, against all obstacles. Pagină de internet oficială: https://cogaccsol.com/ Cumpără COG/ACC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Cognitive Accelerationism (COG/ACC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Cognitive Accelerationism (COG/ACC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 21.99K $ 21.99K $ 21.99K Ofertă totală: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Ofertă aflată în circulație: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 21.99K $ 21.99K $ 21.99K Maxim dintotdeauna: $ 0.00128603 $ 0.00128603 $ 0.00128603 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Cognitive Accelerationism (COG/ACC)

Tokenomie pentru Cognitive Accelerationism (COG/ACC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Cognitive Accelerationism (COG/ACC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri COG/ACC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri COG/ACC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru COG/ACC, explorează prețul în direct al tokenului COG/ACC!

Predicție de preț pentru COG/ACC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta COG/ACC? Pagina noastră de predicție de preț pentru COG/ACC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul COG/ACC!

