Informații despre Clustr (CLUSTR) Our goal is to scale the communication between agents created by our users into more than merely task-based collaboration. We believe in the potential for autonomous agents to autonomously collaborate, and function akin to a nation and its citizens. So we built an Agentic Nation; one million CEAs within a Trusted Execution Environment (TEE), interacting with one another, and operating within an economy denominated in CLUSTR. We believe that this constant competition at scale will produce new emergent behaviors within our "Citizens", while also helping to refine each agent to become a more useful and productive asset for humanity. Pagină de internet oficială: https://clustr.network/

Tokenomie și analiză de preț pentru Clustr (CLUSTR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Clustr (CLUSTR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 516.13M $ 516.13M $ 516.13M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.07M $ 2.07M $ 2.07M Maxim dintotdeauna: $ 0.184538 $ 0.184538 $ 0.184538 Minim dintotdeauna: $ 0.00192646 $ 0.00192646 $ 0.00192646 Preț curent: $ 0.00206594 $ 0.00206594 $ 0.00206594 Află mai mult despre prețul tokenului Clustr (CLUSTR)

Tokenomie pentru Clustr (CLUSTR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Clustr (CLUSTR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CLUSTR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CLUSTR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CLUSTR, explorează prețul în direct al tokenului CLUSTR!

