Tokenomie pentru Clustr (CLUSTR)
Informații despre Clustr (CLUSTR)
Our goal is to scale the communication between agents created by our users into more than merely task-based collaboration. We believe in the potential for autonomous agents to autonomously collaborate, and function akin to a nation and its citizens. So we built an Agentic Nation; one million CEAs within a Trusted Execution Environment (TEE), interacting with one another, and operating within an economy denominated in CLUSTR. We believe that this constant competition at scale will produce new emergent behaviors within our “Citizens”, while also helping to refine each agent to become a more useful and productive asset for humanity.
Tokenomie și analiză de preț pentru Clustr (CLUSTR)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Clustr (CLUSTR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Clustr (CLUSTR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Clustr (CLUSTR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri CLUSTR care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri CLUSTR care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru CLUSTR, explorează prețul în direct al tokenului CLUSTR!
Predicție de preț pentru CLUSTR
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CLUSTR? Pagina noastră de predicție de preț pentru CLUSTR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
De ce ar trebui să alegi MEXC?
MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.