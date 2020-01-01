Tokenomie pentru CLever (CLEV) Descoperă informații cheie despre CLever (CLEV), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CLever (CLEV) 1. What is CLever? CLever gives CVX holders a continuous, automated way to harvest bribes and rewards AND allows users to claim their future bribes and rewards today. 2. Why use CLever? ● Automate the process of earning yield with CVX: locking, voting, collecting bribes, even re-locking in Convex as needed! ● Claim your future yields today! You can even swap them to CVX and re-deposit them to earn even more yields. ● Your future yield "loan" is non liquidating, low risk, and has certainty in funding costs 3. How does it work? Users lock their CVX and can immediately claim 50% of their future yields as clevCVX, for zero cost. Users can swap clevCVX for CVX using either the Curve liquidity pool or the clevCVX Furnace. For users that want to create leverage, they may re-deposit their CVX to claim and swap even more, looping as much as they wish to a maximum of ~2X their initial CVX deposit. All CVX locked with CLever will itself be vote-locked with Convex and used to vote for maximum bribe income, with all bribes swapped to CVX and claimable as more clevCVX. 4. What is CLever Token(CLEV)? CLEV will be a CVX producing #RealYield machine — vote-locked CLEV tokens will earn at least 75% of the CLever platform's fee revenue (the rest goes to the treasury for growth & opex, final % TBA) and they will also boost your yield in the clevCVX-CVX LP. These LP rewards will create a powerful incentive for users to deposit their CVX into the liquidity pool, which in turn will enable instant swapping from clevCVX to CVX and thus allow future-yield-claimoors to take leverage! LPs earn yields on their fully liquid CVX and borrowers lever up their bribe income. Pagină de internet oficială: https://clever.aladdin.club/

Tokenomie și analiză de preț pentru CLever (CLEV) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CLever (CLEV), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Ofertă totală: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Ofertă aflată în circulație: $ 145.05K $ 145.05K $ 145.05K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.62M $ 9.62M $ 9.62M Maxim dintotdeauna: $ 41.83 $ 41.83 $ 41.83 Minim dintotdeauna: $ 1.76 $ 1.76 $ 1.76 Preț curent: $ 7.56 $ 7.56 $ 7.56 Află mai mult despre prețul tokenului CLever (CLEV)

Tokenomie pentru CLever (CLEV): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CLever (CLEV) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CLEV care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CLEV care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CLEV, explorează prețul în direct al tokenului CLEV!

