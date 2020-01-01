Tokenomie pentru Circuits of Value (COVAL) Descoperă informații cheie despre Circuits of Value (COVAL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Circuits of Value (COVAL) Emblem Vault is the NFT platform that enables cross-chain transfers of any digital asset, and $COVAL is the fuel that powers it all! Emblem Vault is the NFT platform that enables cross-chain transfers of any digital asset, and $COVAL is the fuel that powers it all! Pagină de internet oficială: https://emblem.pro Cumpără COVAL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Circuits of Value (COVAL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Circuits of Value (COVAL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Ofertă totală: $ 1.78B $ 1.78B $ 1.78B Ofertă aflată în circulație: $ 1.78B $ 1.78B $ 1.78B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Maxim dintotdeauna: $ 0.250821 $ 0.250821 $ 0.250821 Minim dintotdeauna: $ 0.000010 $ 0.000010 $ 0.000010 Preț curent: $ 0.00067137 $ 0.00067137 $ 0.00067137 Află mai mult despre prețul tokenului Circuits of Value (COVAL)

Tokenomie pentru Circuits of Value (COVAL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Circuits of Value (COVAL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri COVAL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri COVAL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru COVAL, explorează prețul în direct al tokenului COVAL!

Predicție de preț pentru COVAL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta COVAL? Pagina noastră de predicție de preț pentru COVAL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul COVAL!

