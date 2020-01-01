Tokenomie pentru Chuck (CHUCK) Descoperă informații cheie despre Chuck (CHUCK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Chuck (CHUCK) Born from a deep admiration for iconic internet humor, this token transcends its meme origins. It lies at the heart of a vibrant, fun-loving community with a noble mission: to bring attention to animal welfare. Whether you are here to share a laugh, spread love for our furry friends, or explore the world of Web3, you're welcomed with open paws. Pagină de internet oficială: https://chuckonbase.io Carte albă: https://chuckonbase.io/whitepaper/

Tokenomie și analiză de preț pentru Chuck (CHUCK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Chuck (CHUCK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 874.29K $ 874.29K $ 874.29K Ofertă totală: $ 965.00M $ 965.00M $ 965.00M Ofertă aflată în circulație: $ 896.93M $ 896.93M $ 896.93M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 940.64K $ 940.64K $ 940.64K Maxim dintotdeauna: $ 0.03322613 $ 0.03322613 $ 0.03322613 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00098085 $ 0.00098085 $ 0.00098085 Află mai mult despre prețul tokenului Chuck (CHUCK)

Tokenomie pentru Chuck (CHUCK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Chuck (CHUCK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CHUCK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CHUCK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CHUCK, explorează prețul în direct al tokenului CHUCK!

