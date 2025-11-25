Tokenomie pentru Choctopus (CHOCTOPUS) Descoperă informații cheie despre Choctopus (CHOCTOPUS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Choctopus (CHOCTOPUS) Choctopus is an SPL Token on the Solana blockchain and has a total supply of 1 billion tokens. It is currently listed on Raydium DEX and 30% of total token supply is vested (locked) in a smart contract until November 25th, 2025. After the initial vesting period is reached, 10% of the vested token supply (30 million tokens), will be released every quarter until the vesting supply pool is depleted on February 25th, 2028. Choctopus was founded by a group of close friends who's goal is to provide eccentric memes and future utilities such as NFT's and Staking rewards for its holders. Other avenues of the tokens growth and utility will be decided on by future votes held by its holders. Choctopus is an SPL Token on the Solana blockchain and has a total supply of 1 billion tokens. It is currently listed on Raydium DEX and 30% of total token supply is vested (locked) in a smart contract until November 25th, 2025. After the initial vesting period is reached, 10% of the vested token supply (30 million tokens), will be released every quarter until the vesting supply pool is depleted on February 25th, 2028. Choctopus was founded by a group of close friends who's goal is to provide eccentric memes and future utilities such as NFT's and Staking rewards for its holders. Other avenues of the tokens growth and utility will be decided on by future votes held by its holders. Pagină de internet oficială: https://choctopus.io Carte albă: https://choctopus.io/whitepaper/ Cumpără CHOCTOPUS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Choctopus (CHOCTOPUS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Choctopus (CHOCTOPUS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 115.28K $ 115.28K $ 115.28K Ofertă totală: $ 984.71M $ 984.71M $ 984.71M Ofertă aflată în circulație: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 162.16K $ 162.16K $ 162.16K Maxim dintotdeauna: $ 0.00540528 $ 0.00540528 $ 0.00540528 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00016685 $ 0.00016685 $ 0.00016685 Află mai mult despre prețul tokenului Choctopus (CHOCTOPUS)

Tokenomie pentru Choctopus (CHOCTOPUS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Choctopus (CHOCTOPUS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CHOCTOPUS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CHOCTOPUS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CHOCTOPUS, explorează prețul în direct al tokenului CHOCTOPUS!

Predicție de preț pentru CHOCTOPUS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CHOCTOPUS? Pagina noastră de predicție de preț pentru CHOCTOPUS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CHOCTOPUS!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!