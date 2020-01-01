Tokenomie pentru Chitan (CHITAN) Descoperă informații cheie despre Chitan (CHITAN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Chitan (CHITAN) Chitan was born in a quaint coastal town in Japan, where otters lived harmoniously along the serene shores. From a young age, Chitan stood out with his playful antics and expressive features. His human caretakers at the local marine sanctuary quickly noticed his knack for getting into amusing situations. Whether he was trying to balance a pebble on his head or diving enthusiastically into the water, Chitan's charm was undeniable. Pagină de internet oficială: https://www.chitan.org/ Cumpără CHITAN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Chitan (CHITAN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Chitan (CHITAN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 241.60K $ 241.60K $ 241.60K Ofertă totală: $ 983.50M $ 983.50M $ 983.50M Ofertă aflată în circulație: $ 983.50M $ 983.50M $ 983.50M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 241.60K $ 241.60K $ 241.60K Maxim dintotdeauna: $ 0.00458156 $ 0.00458156 $ 0.00458156 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00024565 $ 0.00024565 $ 0.00024565 Află mai mult despre prețul tokenului Chitan (CHITAN)

Tokenomie pentru Chitan (CHITAN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Chitan (CHITAN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CHITAN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CHITAN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CHITAN, explorează prețul în direct al tokenului CHITAN!

Predicție de preț pentru CHITAN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CHITAN? Pagina noastră de predicție de preț pentru CHITAN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CHITAN!

