Tokenomie pentru CHILLA (CHILLA) Descoperă informații cheie despre CHILLA (CHILLA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CHILLA (CHILLA) Chilla is a revolutionary cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed to provide fast, secure, and low-cost transactions for users across various industries. At its core, Chilla aims to become a community-driven, decentralized digital asset that focuses on empowering users in real-world use cases like payments, staking, and governance. Whether you’re an investor, trader, or part of our vibrant community, Chilla is designed to offer an innovative, scalable solution that encourages adoption and participation in the broader crypto ecosystem. With a strong emphasis on security, transparency, and decentralization, Chilla is committed to providing value to holders and fostering long-term growth. Chilla is a revolutionary cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed to provide fast, secure, and low-cost transactions for users across various industries. At its core, Chilla aims to become a community-driven, decentralized digital asset that focuses on empowering users in real-world use cases like payments, staking, and governance. Whether you’re an investor, trader, or part of our vibrant community, Chilla is designed to offer an innovative, scalable solution that encourages adoption and participation in the broader crypto ecosystem. With a strong emphasis on security, transparency, and decentralization, Chilla is committed to providing value to holders and fostering long-term growth. Pagină de internet oficială: https://www.chillaonsol.com/ Cumpără CHILLA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru CHILLA (CHILLA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CHILLA (CHILLA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.74K $ 11.74K $ 11.74K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.74K $ 11.74K $ 11.74K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului CHILLA (CHILLA)

Tokenomie pentru CHILLA (CHILLA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CHILLA (CHILLA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CHILLA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CHILLA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CHILLA, explorează prețul în direct al tokenului CHILLA!

Predicție de preț pentru CHILLA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CHILLA? Pagina noastră de predicție de preț pentru CHILLA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CHILLA!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!