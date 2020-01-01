Tokenomie pentru CHEEKS (CHEEKS) Descoperă informații cheie despre CHEEKS (CHEEKS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CHEEKS (CHEEKS) Meet Cheeks, Ponke's best friend and the undisputed banana aficionado of the Solana ecosystem. Cheeks is not just another monkey; he's a symbol of community, camaraderie, and crypto fun. With an insatiable appetite for bananas, Cheeks is always on the hunt for the next big thing in the Solana jungle. As a key figure in the growing community of Chad Monkeys, Cheeks embodies the playful yet determined spirit of this vibrant group. He brings together enthusiasts, traders, and innovators, all united by their love for memes, bananas, and the boundless possibilities of the Solana blockchain. Whether he's munching on his favorite fruit or leading the charge in new crypto adventures, Cheeks is always at the heart of the action, inspiring others to join the fun and embrace the future of digital assets. Pagină de internet oficială: https://cheeksonsolana.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru CHEEKS (CHEEKS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CHEEKS (CHEEKS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 23.87K $ 23.87K $ 23.87K Ofertă totală: $ 949.84M $ 949.84M $ 949.84M Ofertă aflată în circulație: $ 949.84M $ 949.84M $ 949.84M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 23.87K $ 23.87K $ 23.87K Maxim dintotdeauna: $ 0.01631627 $ 0.01631627 $ 0.01631627 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului CHEEKS (CHEEKS)

Tokenomie pentru CHEEKS (CHEEKS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CHEEKS (CHEEKS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CHEEKS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CHEEKS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CHEEKS, explorează prețul în direct al tokenului CHEEKS!

