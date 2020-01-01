Explorează tokenomia pentru CGAI (CGAI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului CGAI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru CGAI (CGAI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului CGAI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

CGAI (CGAI) / Tokenomie / Tokenomie pentru CGAI (CGAI) Descoperă informații cheie despre CGAI (CGAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Informații despre CGAI (CGAI) CGAI (Confidential Generative AI) is an innovative AI framework designed to empower users to create, train, and deploy AI agents that adapt, execute actions, and interact based on real-time information. With a strong focus on privacy, CGAI utilizes GhostDrive© and Filecoin for secure data management and client-side encryption, ensuring users maintain full ownership and control of their data. CGAI introduces a decentralized AI ecosystem where users can monetize AI agents by leasing or recruiting agents to tackle complex workflows, integrating seamlessly with Web2 and Web3 environments. The platform supports predefined automations, multi-agent systems, and tokenized datasets, allowing users to enhance productivity and generate value. Key utilities include: - AI-as-a-Service for creating content (images, videos, audio).

Secure tokenization and decentralized storage of files.

Secure tokenization and decentralized storage of files.

Integration with blockchain ecosystems like TON and Solana. CGAI's mission is to drive a collaborative AI economy where agents continuously evolve, innovate, and deliver real-world impact. Pagină de internet oficială: https://ghostdrive.com/ Tokenomie și analiză de preț pentru CGAI (CGAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CGAI (CGAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 79.50K Ofertă totală: $ 566.22M Ofertă aflată în circulație: $ 566.22M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 79.50K Maxim dintotdeauna: $ 0.00526633 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0.00014033 Tokenomie pentru CGAI (CGAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CGAI (CGAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CGAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CGAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.