Informații despre CATO (CATO) CATO is a decentralized, community-based first cat meme token on Solana. We currently have our version of serum dex which stands apart from all other dex's on Solana in terms of features we provide to our users. CATO has its own Solana token tracker app on the google play store which allows users to track new tokens on Solana, view their social info and token price data in the app itself. We are working on an upcoming project which would give CATO tokens a proper utility, more information about the same can be found on https://official.catodex.com/ Pagină de internet oficială: https://official.catodex.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru CATO (CATO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CATO (CATO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 86.07K $ 86.07K $ 86.07K Ofertă totală: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ofertă aflată în circulație: $ 172.00M $ 172.00M $ 172.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 150.13K $ 150.13K $ 150.13K Maxim dintotdeauna: $ 0.15899 $ 0.15899 $ 0.15899 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00050048 $ 0.00050048 $ 0.00050048 Află mai mult despre prețul tokenului CATO (CATO)

Tokenomie pentru CATO (CATO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CATO (CATO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CATO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CATO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CATO, explorează prețul în direct al tokenului CATO!

