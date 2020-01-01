Tokenomie pentru Catex (CATX) Descoperă informații cheie despre Catex (CATX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Catex (CATX) Catex is a next-generation decentralized exchange (DEX) built on the Unichain blockchain. It functions as a "MetaDEX," meaning it's a layer built on top of another DEX, in this case, Uniswap v4. The project aims to improve the decentralized finance (DeFi) space by offering a secure, automated, and capital-efficient marketplace for liquidity. At its core, Catex is designed to simplify and enhance the experience of providing liquidity to Uniswap. It achieves this through automated liquidity management (ALM), a ve(3,3) governance model, and strategic incentives. The overall vision is to create a modular and transparent DeFi ecosystem where anyone can easily deploy, vote on, or earn from various liquidity strategies. Pagină de internet oficială: https://www.catex.fi Cumpără CATX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Catex (CATX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Catex (CATX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 46.81K $ 46.81K $ 46.81K Ofertă totală: $ 152.33M $ 152.33M $ 152.33M Ofertă aflată în circulație: $ 18.71M $ 18.71M $ 18.71M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 381.05K $ 381.05K $ 381.05K Maxim dintotdeauna: $ 0.03473115 $ 0.03473115 $ 0.03473115 Minim dintotdeauna: $ 0.00246151 $ 0.00246151 $ 0.00246151 Preț curent: $ 0.00250145 $ 0.00250145 $ 0.00250145 Află mai mult despre prețul tokenului Catex (CATX)

Tokenomie pentru Catex (CATX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Catex (CATX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CATX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CATX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CATX, explorează prețul în direct al tokenului CATX!

