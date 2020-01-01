Tokenomie pentru CATERPILLAR (CPL) Descoperă informații cheie despre CATERPILLAR (CPL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CATERPILLAR (CPL) In the vast garden, a lost caterpillar wandered, longing to spread his wings as a butterfly. Hearing of Caterpillar Token, he saw hope. But to change, he needed to sacrifice supply. With each transaction, the caterpillar burned 2% of the token supply, inching closer to his dream of becoming a butterfly. Along the journey, he met fellow caterpillars, all with their own dreams of a safe crypto experience that would help them grow. Together, they formed a community, supporting each other in their transformation. As the supply dwindled, each cocooned themselves, emerging as a majestic butterfly. And so, Caterpillar Token became a symbol of growth and safety, its supply burnt away to pave the way for wealth and beautiful transformations. Caterpillar token is a memecoin on the Binance Smart Chain. It has no dev, no roadmap, and a renounced contract. It is 100% community-driven. Pagină de internet oficială: https://www.caterpillartoken.com/ Cumpără CPL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru CATERPILLAR (CPL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CATERPILLAR (CPL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 44.48K $ 44.48K $ 44.48K Ofertă totală: $ 36.80T $ 36.80T $ 36.80T Ofertă aflată în circulație: $ 36.80T $ 36.80T $ 36.80T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 44.48K $ 44.48K $ 44.48K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului CATERPILLAR (CPL)

Tokenomie pentru CATERPILLAR (CPL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CATERPILLAR (CPL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CPL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CPL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CPL, explorează prețul în direct al tokenului CPL!

