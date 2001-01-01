Tokenomie pentru CATBAT (CATBAT) Descoperă informații cheie despre CATBAT (CATBAT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CATBAT (CATBAT) We are committed to fighting scammers and rug pulls by exposing them on social media and building valuable utilities on Solana. Our mission is to create a safer and more rewarding ecosystem for our community. Our first tool, ClaimMyCatBat.com, allows users to convert rugged, useless, or dust tokens into CATBAT, turning worthless assets into something valuable. Unlike many meme projects, CATBAT provides real utility. Additionally, through the Airlock Pool (a Moonshot mechanism), the top 50 holders automatically receive Solana airdrops every 24 hours, rewarding long-term supporters of the project. Pagină de internet oficială: https://catbat.meme Carte albă: https://www.catbat.meme/catbat-whitepaper.pdf Cumpără CATBAT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru CATBAT (CATBAT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CATBAT (CATBAT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 297.21K $ 297.21K $ 297.21K Ofertă totală: $ 925.60M $ 925.60M $ 925.60M Ofertă aflată în circulație: $ 920.14M $ 920.14M $ 920.14M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 298.97K $ 298.97K $ 298.97K Maxim dintotdeauna: $ 0.00323215 $ 0.00323215 $ 0.00323215 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00032239 $ 0.00032239 $ 0.00032239 Află mai mult despre prețul tokenului CATBAT (CATBAT)

Tokenomie pentru CATBAT (CATBAT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CATBAT (CATBAT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CATBAT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CATBAT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CATBAT, explorează prețul în direct al tokenului CATBAT!

