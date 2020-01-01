Tokenomie pentru Capricorn (CAPRICORN) Descoperă informații cheie despre Capricorn (CAPRICORN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Capricorn (CAPRICORN) Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Capricorn, the Goat 🐐, resonates with the ambitious and disciplined energy of early winter, from mid-December to mid-January. Grounded in perseverance and strategy, Capricorn season aims for success and mastery. 🏆 Harness the determined and strategic energy of Capricorn! Pagină de internet oficială: https://astrofolio.xyz/ Cumpără CAPRICORN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Capricorn (CAPRICORN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Capricorn (CAPRICORN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 602.36K Ofertă totală: $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 1000.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 602.36K Maxim dintotdeauna: $ 0.00765628 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0.00059815 Află mai mult despre prețul tokenului Capricorn (CAPRICORN)

Tokenomie pentru Capricorn (CAPRICORN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Capricorn (CAPRICORN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CAPRICORN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CAPRICORN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CAPRICORN, explorează prețul în direct al tokenului CAPRICORN!

Predicție de preț pentru CAPRICORN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CAPRICORN? Pagina noastră de predicție de preț pentru CAPRICORN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CAPRICORN!

