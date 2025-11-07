Informații privind prețul pentru BYUSD (BYUSD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 Cel mai mic preț $ 0.502942$ 0.502942 $ 0.502942 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -0.07% Modificare de preț (7 zile) -0.07%

Prețul în timp real pentru BYUSD (BYUSD) este $0.999328. În ultimele 24 de ore, tokenul BYUSD a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BYUSD este $ 1.5, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.502942.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BYUSD s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.07% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BYUSD (BYUSD)

Capitalizare de piață $ 11.48M$ 11.48M $ 11.48M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 11.48M$ 11.48M $ 11.48M Ofertă află în circulație 11.48M 11.48M 11.48M Ofertă totală 11,483,336.420254 11,483,336.420254 11,483,336.420254

Capitalizarea de piață actuală pentru BYUSD este $ 11.48M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BYUSD este 11.48M, cu o ofertă totală de 11483336.420254. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.48M.