Informații despre Bwull (BWULL) WELCOME TO THE BWULL RUN In the ashes a community emerged. BWULL has no dev. It is the community. $BWULL is a decentralized meme token on the Solana blockchain. this token empowers meme creators & celebrates internet culture. very fun meme token project , Zero tax, pure simplicity,growing stronger by the day. We’re here to add a splash of color to the blockchain scene and create memorable experiences for our community. share positive vibes, and ride the crypto wave together. zero taxes, LP burnt and contract renounced, WELCOME TO THE BWULL RUN In the ashes a community emerged. BWULL has no dev. It is the community. $BWULL is a decentralized meme token on the Solana blockchain. this token empowers meme creators & celebrates internet culture. very fun meme token project , Zero tax, pure simplicity,growing stronger by the day. We’re here to add a splash of color to the blockchain scene and create memorable experiences for our community. share positive vibes, and ride the crypto wave together. zero taxes, LP burnt and contract renounced, Pagină de internet oficială: https://www.bwull.com/ Cumpără BWULL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Bwull (BWULL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bwull (BWULL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 36.85K $ 36.85K $ 36.85K Ofertă totală: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Ofertă aflată în circulație: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 36.85K $ 36.85K $ 36.85K Maxim dintotdeauna: $ 0.00350714 $ 0.00350714 $ 0.00350714 Minim dintotdeauna: $ 0.00001315 $ 0.00001315 $ 0.00001315 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Bwull (BWULL)

Tokenomie pentru Bwull (BWULL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bwull (BWULL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BWULL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BWULL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BWULL, explorează prețul în direct al tokenului BWULL!

