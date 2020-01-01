Tokenomie pentru BWED (BWED) Descoperă informații cheie despre BWED (BWED), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BWED (BWED) $BWED is a community-driven memecoin project that aims to bring humor and creativity to the Web3 space through a unique, multi-faceted ecosystem. Centered around a slice of bread mascot, $BWED combines tokenomics with interactive utilities including gaming, 3D avatars, NFTs, merchandise, and collectibles. This ecosystem is designed to foster organic community growth and engagement by offering holders the opportunity to participate in games, earn rewards, create and trade custom digital assets, and take part in collaborative events. $BWED's purpose is to redefine the memecoin experience by blending entertainment with value, making it more than just a coin but a vibrant digital community. Pagină de internet oficială: https://www.bwedbox.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru BWED (BWED) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BWED (BWED), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.57K $ 8.57K $ 8.57K Ofertă totală: $ 961.57M $ 961.57M $ 961.57M Ofertă aflată în circulație: $ 961.57M $ 961.57M $ 961.57M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.57K $ 8.57K $ 8.57K Maxim dintotdeauna: $ 0.00522668 $ 0.00522668 $ 0.00522668 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului BWED (BWED)

Tokenomie pentru BWED (BWED): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BWED (BWED) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BWED care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BWED care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BWED, explorează prețul în direct al tokenului BWED!

Predicție de preț pentru BWED Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BWED? Pagina noastră de predicție de preț pentru BWED combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BWED!

