What is the project about? Meme token about the love for butter. Butter is a community project. What makes your project unique? There is no other community dedicated to the love of Butter History of your project. Project is 1 day old What's next for your project? We are planning on spreading $Butter as far and wide as we can What can your token be used for? Butter itself has no use case other than removing the negative effects of margarine. In today's society we are getting back to our roots and spreading that Vitamin A, D, E, and K. Pagină de internet oficială: https://www.butter.lol/ Carte albă: https://www.butter.lol/#showcase

Tokenomie și analiză de preț pentru Butter (BUTTER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Butter (BUTTER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 85.27K $ 85.27K $ 85.27K Ofertă totală: $ 244.22B $ 244.22B $ 244.22B Ofertă aflată în circulație: $ 244.22B $ 244.22B $ 244.22B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 85.27K $ 85.27K $ 85.27K Maxim dintotdeauna: $ 0.00000477 $ 0.00000477 $ 0.00000477 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Butter (BUTTER)

Tokenomie pentru Butter (BUTTER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Butter (BUTTER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BUTTER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BUTTER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BUTTER, explorează prețul în direct al tokenului BUTTER!

Predicție de preț pentru BUTTER Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BUTTER? Pagina noastră de predicție de preț pentru BUTTER combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BUTTER!

