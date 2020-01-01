Tokenomie pentru Busy (BUSY) Descoperă informații cheie despre Busy (BUSY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Busy (BUSY) Busy DAO is an engine for B2C/C2C platforms with cutting-edge blockchain technology, DeFi solutions, Utility Staking, and NFTs. Many new platforms can be built on the Busy DAO Engine as Blockchain Engine will be available to everyone who will see an advantage in it through Smart Contracts – fast, scalable, and without expensive fees based on BusyChain proof of stake. The project aims to create an ecosystem of global decentralized and exclusive platforms in the first-stage focused on the gig economy that will compete with the current centralized giants with exclusivity, offered quality of services, and benefits associated with decentralization. Pagină de internet oficială: https://busydao.io/ Carte albă: https://busydao.io/attachments/white-paper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Busy (BUSY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Busy (BUSY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 92.25K $ 92.25K $ 92.25K Ofertă totală: $ 255.00M $ 255.00M $ 255.00M Ofertă aflată în circulație: $ 255.00M $ 255.00M $ 255.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 92.25K $ 92.25K $ 92.25K Maxim dintotdeauna: $ 0.746078 $ 0.746078 $ 0.746078 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00036176 $ 0.00036176 $ 0.00036176 Află mai mult despre prețul tokenului Busy (BUSY)

Tokenomie pentru Busy (BUSY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Busy (BUSY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BUSY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BUSY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BUSY, explorează prețul în direct al tokenului BUSY!

