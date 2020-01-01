Tokenomie pentru BUSD (BUSD) Descoperă informații cheie despre BUSD (BUSD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BUSD (BUSD) Binance USD (BUSD) is a stable coin pegged to USD that has received approval from the New York State Department of Financial Services (NYDFS). BUSD will be available for direct purchase and redemption at a rate of 1 BUSD = 1 USD. Binance USD (BUSD) is a stable coin pegged to USD that has received approval from the New York State Department of Financial Services (NYDFS). BUSD will be available for direct purchase and redemption at a rate of 1 BUSD = 1 USD. Pagină de internet oficială: https://www.paxos.com/busd/ Cumpără BUSD acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BUSD (BUSD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BUSD (BUSD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 55.21M $ 55.21M $ 55.21M Ofertă totală: $ 55.03M $ 55.03M $ 55.03M Ofertă aflată în circulație: $ 55.03M $ 55.03M $ 55.03M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 55.21M $ 55.21M $ 55.21M Maxim dintotdeauna: $ 2.58 $ 2.58 $ 2.58 Minim dintotdeauna: $ 0.112189 $ 0.112189 $ 0.112189 Preț curent: $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 Află mai mult despre prețul tokenului BUSD (BUSD)

Tokenomie pentru BUSD (BUSD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BUSD (BUSD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BUSD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BUSD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BUSD, explorează prețul în direct al tokenului BUSD!

