Tokenomie pentru Burt (BURT) Descoperă informații cheie despre Burt (BURT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Burt (BURT) Burt is a 100% fair launched KRC20 meme coin on the Kaspa blockchain. No pre minting, no team token allocation. Burt was just an average Martian chilling on his moon crater, sipping cosmic cocktails and binge-watching Earth's satellite TV. But one fateful night, while scrolling through Earth's memes, Burt stumbled upon something revolutionary: crypto. The idea of decentralized moon bucks got Burt so excited, he packed his space fanny pack, hopped on his trusty space scooter, and charted a course straight for Earth to cash in on the $KAS craze. Burt is a 100% fair launched KRC20 meme coin on the Kaspa blockchain. No pre minting, no team token allocation. Burt was just an average Martian chilling on his moon crater, sipping cosmic cocktails and binge-watching Earth's satellite TV. But one fateful night, while scrolling through Earth's memes, Burt stumbled upon something revolutionary: crypto. The idea of decentralized moon bucks got Burt so excited, he packed his space fanny pack, hopped on his trusty space scooter, and charted a course straight for Earth to cash in on the $KAS craze. Pagină de internet oficială: https://www.burtonkas.xyz/ Cumpără BURT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Burt (BURT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Burt (BURT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 469.05K $ 469.05K $ 469.05K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 469.05K $ 469.05K $ 469.05K Maxim dintotdeauna: $ 0.0089153 $ 0.0089153 $ 0.0089153 Minim dintotdeauna: $ 0.00020103 $ 0.00020103 $ 0.00020103 Preț curent: $ 0.00046907 $ 0.00046907 $ 0.00046907 Află mai mult despre prețul tokenului Burt (BURT)

Tokenomie pentru Burt (BURT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Burt (BURT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BURT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BURT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BURT, explorează prețul în direct al tokenului BURT!

Predicție de preț pentru BURT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BURT? Pagina noastră de predicție de preț pentru BURT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BURT!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!