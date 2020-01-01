Tokenomie pentru Bumshaft (BUMSHAFT) Descoperă informații cheie despre Bumshaft (BUMSHAFT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Bumshaft (BUMSHAFT) Amidst the IBS token surge, a clank.fun meme emerged as a hero. Bumshaft, born as a playful twist on Dickbutt, has grown into a phenomenon. It's gearing up for an upcoming 3,333 PFP NFT collection that blends top-tier art, vibes, and a cute, friendly face adored by many. Offered as a free mint to active participants it aims to unite the clanker ecosystem, with ambitions to have thousands of Bumshaft PFPs across socials, showcasing the ecosystem's strength Pagină de internet oficială: https://bumshaft.fun Cumpără BUMSHAFT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Bumshaft (BUMSHAFT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bumshaft (BUMSHAFT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 53,39K $ 53,39K $ 53,39K Ofertă totală: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Ofertă aflată în circulație: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 53,39K $ 53,39K $ 53,39K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Bumshaft (BUMSHAFT)

Tokenomie pentru Bumshaft (BUMSHAFT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bumshaft (BUMSHAFT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BUMSHAFT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BUMSHAFT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BUMSHAFT, explorează prețul în direct al tokenului BUMSHAFT!

Predicție de preț pentru BUMSHAFT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BUMSHAFT? Pagina noastră de predicție de preț pentru BUMSHAFT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BUMSHAFT!

