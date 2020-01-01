Tokenomie pentru Built Different (BUILT) Descoperă informații cheie despre Built Different (BUILT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Built Different (BUILT) Built Different is not just a token; it's a movement. Inspired by the relentless pursuit of greatness, Built Different embodies the spirit of innovation, ambition, and breaking barriers. Positioned as a standout project on the Solana ecosystem, it draws parallels to the meteoric rise of coins like $Sigma and $Giga, capturing the imagination of those who aspire for more in life and in crypto. Core Values: • Innovation: Pushing boundaries in the crypto space. • Resilience: Built to thrive in any market conditions. • Community: Empowering individuals to stride for more together. Why Built Different? Built Different is more than a financial asset—it's a badge of honor for those who see themselves as visionaries, risk-takers, and builders of the future. With its catchy slogan and bold ethos, it appeals to a new generation of crypto investors who crave purpose beyond profits. Pagină de internet oficială: https://builtdifferents.vercel.app/ Cumpără BUILT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Built Different (BUILT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Built Different (BUILT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 21.77K $ 21.77K $ 21.77K Ofertă totală: $ 998.23M $ 998.23M $ 998.23M Ofertă aflată în circulație: $ 998.23M $ 998.23M $ 998.23M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 21.77K $ 21.77K $ 21.77K Maxim dintotdeauna: $ 0.00539371 $ 0.00539371 $ 0.00539371 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Built Different (BUILT)

Tokenomie pentru Built Different (BUILT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Built Different (BUILT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BUILT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BUILT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BUILT, explorează prețul în direct al tokenului BUILT!

Predicție de preț pentru BUILT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BUILT? Pagina noastră de predicție de preț pentru BUILT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BUILT!

