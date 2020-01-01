Tokenomie pentru Bucket Token (BUT) Descoperă informații cheie despre Bucket Token (BUT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Bucket Token (BUT) Bucket Protocol is a next-generation Liquidity Layer on the Sui Network. It empowers users to mint the $BUCK stablecoin by locking various assets as collateral, while unlocking opportunities for yield generation and leveraged liquidity across the ecosystem. Within just one month of launch, Bucket has become a top 10 DeFi application on the Sui blockchain. Today, we manage over $110M in Total Value Locked (TVL), serving as a foundation to support Sui ecosystem sustainability. Our mission is to expand $BUCK's use cases, strengthen the ecosystem, and boost Sui's liquidity. Pagină de internet oficială: https://www.bucketprotocol.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Bucket Token (BUT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bucket Token (BUT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 422.41M $ 422.41M $ 422.41M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.52M $ 4.52M $ 4.52M Maxim dintotdeauna: $ 0.05549 $ 0.05549 $ 0.05549 Minim dintotdeauna: $ 0.00304919 $ 0.00304919 $ 0.00304919 Preț curent: $ 0.00451801 $ 0.00451801 $ 0.00451801 Află mai mult despre prețul tokenului Bucket Token (BUT)

Tokenomie pentru Bucket Token (BUT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bucket Token (BUT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BUT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BUT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BUT, explorează prețul în direct al tokenului BUT!

