Informații despre Brume (BRUME) Brume Wallet is an Ethereum wallet (for now), whose killer feature is a built-in implementation of the Tor protocol (the dark net), that makes all your network requests go through the Tor network, such that the people at the end of the pipe can't use your IP address to track you or censor you. By using traditional wallets, your IP address is sent to multiple third-party services, who often have access to your multiple wallet addresses too, so they can use this information to track you and your wallets, and/or censor your transactions. Brume Wallet prevents that, and does even more in terms of privacy and security. Pagină de internet oficială: https://brume.money

Tokenomie și analiză de preț pentru Brume (BRUME) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Brume (BRUME), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 163.21K $ 163.21K $ 163.21K Ofertă totală: $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M Ofertă aflată în circulație: $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 163.21K $ 163.21K $ 163.21K Maxim dintotdeauna: $ 5.07 $ 5.07 $ 5.07 Minim dintotdeauna: $ 0.01944995 $ 0.01944995 $ 0.01944995 Preț curent: $ 0.059225 $ 0.059225 $ 0.059225 Află mai mult despre prețul tokenului Brume (BRUME)

Tokenomie pentru Brume (BRUME): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Brume (BRUME) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BRUME care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BRUME care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BRUME, explorează prețul în direct al tokenului BRUME!

Predicție de preț pentru BRUME Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BRUME? Pagina noastră de predicție de preț pentru BRUME combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BRUME!

