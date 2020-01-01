Tokenomie pentru Brian (BRIAN) Descoperă informații cheie despre Brian (BRIAN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Who is Brian? Brian is a meme coin on the Base chain, a mutated combination of the Hulk meets Brett. What will the token be used for? The Brian token will be used for vesting and reward opportunities for the community. It is a community driven project. What is the supply of Brian? The total supply of Brian is 1 billion Where can I buy Brian? Brian is currently available on Uniswap but other exchanges are expected to be added in the future. Pagină de internet oficială: https://brianarmbase.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Brian (BRIAN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Brian (BRIAN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Ofertă totală: $ 972.03M $ 972.03M $ 972.03M Ofertă aflată în circulație: $ 972.03M $ 972.03M $ 972.03M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Maxim dintotdeauna: $ 0.00823332 $ 0.00823332 $ 0.00823332 Minim dintotdeauna: $ 0.00029079 $ 0.00029079 $ 0.00029079 Preț curent: $ 0.00133835 $ 0.00133835 $ 0.00133835 Află mai mult despre prețul tokenului Brian (BRIAN)

Tokenomie pentru Brian (BRIAN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Brian (BRIAN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BRIAN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BRIAN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BRIAN, explorează prețul în direct al tokenului BRIAN!

