Tokenomie pentru BOSagora (BOA) Descoperă informații cheie despre BOSagora (BOA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BOSagora (BOA) The BOS platform project was started in late 2016, and has undergone a major change in technical governance and direction in early 2018. From 2019, We intend to set our course to the original white paperat the time of the ICO with a new brand name called BOSAGORA. BOSAGORA came from the word “BOS” and “AGORA” combined together, which shows the true birth of democracy. BOSAGORA aims toward more democratic and productive decision-making process with a blockchain implementation. The BOS platform project was started in late 2016, and has undergone a major change in technical governance and direction in early 2018. From 2019, We intend to set our course to the original white paperat the time of the ICO with a new brand name called BOSAGORA. BOSAGORA came from the word “BOS” and “AGORA” combined together, which shows the true birth of democracy. BOSAGORA aims toward more democratic and productive decision-making process with a blockchain implementation. Pagină de internet oficială: https://www.bosagora.io/ Carte albă: https://bosagora.io/files/BOSAGORA_Whitepaper_EN_Aug_2024.pdf Cumpără BOA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BOSagora (BOA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BOSagora (BOA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Ofertă totală: $ 1.53B $ 1.53B $ 1.53B Ofertă aflată în circulație: $ 479.78M $ 479.78M $ 479.78M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.70M $ 9.70M $ 9.70M Maxim dintotdeauna: $ 0.00911844 $ 0.00911844 $ 0.00911844 Minim dintotdeauna: $ 0.00600593 $ 0.00600593 $ 0.00600593 Preț curent: $ 0.00635124 $ 0.00635124 $ 0.00635124 Află mai mult despre prețul tokenului BOSagora (BOA)

Tokenomie pentru BOSagora (BOA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BOSagora (BOA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BOA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BOA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BOA, explorează prețul în direct al tokenului BOA!

Predicție de preț pentru BOA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BOA? Pagina noastră de predicție de preț pentru BOA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BOA!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!