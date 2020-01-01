Tokenomie pentru Borpa (BORPA) Descoperă informații cheie despre Borpa (BORPA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Borpa (BORPA) Borpa. Just Borpa. Borpa was born from a profound desire to honor the web3 industry, reflecting the countless hours I've poured into it. My idealistic dream was to merge the richness of the crypto culture with the viral potential of DeFi concepts. What's the utility about? The utility is culture. Back To The Basics Borpa was built under the promises of being "The Next Generation Memecoin". A truly beautiful thing that could only happen with truly beautiful partners. These episodes have made me realize how disconnected I was from the reality of the industry I was building in. The core concept of a memecoin is simple and viral, designed to be easily accessible. This experience has been a true ego death, and it's time to embrace what truly makes a memecoin visible: its community. Pagină de internet oficială: https://justborpa.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Borpa (BORPA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Borpa (BORPA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 51.78K $ 51.78K $ 51.78K Ofertă totală: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 51.78K $ 51.78K $ 51.78K Maxim dintotdeauna: $ 0.00895544 $ 0.00895544 $ 0.00895544 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Borpa (BORPA)

Tokenomie pentru Borpa (BORPA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Borpa (BORPA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BORPA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BORPA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BORPA, explorează prețul în direct al tokenului BORPA!

