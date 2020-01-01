Tokenomie pentru boby (BOBY) Descoperă informații cheie despre boby (BOBY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre boby (BOBY) Let $BOBY bring the joy of wagging tails to your crypto wallet! Whether you're here for the laughs, the love of memes, or the potential for growth, Boby Token is ready to lead the way. boby ots new mem token just lanched and we hope that we take over all mem token , we understand the growing of meme token around the word, and we hope to be number 1 one day, also we hope to every one who invisted in boby token to get teach. Pagină de internet oficială: https://boby.com/ Cumpără BOBY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru boby (BOBY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru boby (BOBY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.99K $ 14.99K $ 14.99K Ofertă totală: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Ofertă aflată în circulație: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.99K $ 14.99K $ 14.99K Maxim dintotdeauna: $ 0.00062162 $ 0.00062162 $ 0.00062162 Minim dintotdeauna: $ 0.00001145 $ 0.00001145 $ 0.00001145 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului boby (BOBY)

Tokenomie pentru boby (BOBY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru boby (BOBY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BOBY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BOBY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BOBY, explorează prețul în direct al tokenului BOBY!

Predicție de preț pentru BOBY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BOBY? Pagina noastră de predicție de preț pentru BOBY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BOBY!

