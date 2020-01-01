Explorează tokenomia pentru Blockchain Capital (BCAP) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului BCAP, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Blockchain Capital (BCAP) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului BCAP, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre Blockchain Capital (BCAP) As a sector-specific and stage-agnostic fund managed by BC Manager, BC III DLVF will be a leading investor in the cryptocurrency and blockchain technology industry. BC III DLVF's core business strategy is to leverage the proprietary resources and experience of BC Manager with the objective of generating growth and income from its investments. BC III DLVF holdings will primarily consist of new and growing blockchain technology and cryptocurrency businesses and ICOs. Blockchain Capital continues to be focused on the nexus of the industry where blockchain-based innovations are augmenting and replacing legacy systems and infrastructure. As one of the earliest and most active investors in the blockchain industry, Blockchain Capital has valuable access to information, robust access to proprietary dealflow, and an extensive network that helps guide strategic investment opportunities. In three broad categories, Blockchain Capital’s portfolios include companies that are facilitating the growth of the Bitcoin ecosystem, companies that are providing blockchain-based technology solutions to financial institutions and companies that are enabling non-financial institutions to leverage blockchain technology. The firm sees opportunity to add efficiency and enable new opportunities across each of these major categories. As with any nascent technology, it remains to be seen exactly where blockchain technology will have its biggest impact. As such, Blockchain Capital takes a diversified approach to its portfolio by investing in a wide-range of use cases and applications—often beginning at the seed level. Capitalizare de piață: $ 251.12M $ 251.12M $ 251.12M Ofertă totală: $ 9.11M $ 9.11M $ 9.11M Ofertă aflată în circulație: $ 9.11M $ 9.11M $ 9.11M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 251.12M $ 251.12M $ 251.12M Maxim dintotdeauna: $ 28.41 $ 28.41 $ 28.41 Minim dintotdeauna: $ 17.76 $ 17.76 $ 17.76 Preț curent: $ 27.56 $ 27.56 $ 27.56 Află mai mult despre prețul tokenului Blockchain Capital (BCAP) Tokenomie pentru Blockchain Capital (BCAP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Blockchain Capital (BCAP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BCAP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BCAP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BCAP, explorează prețul în direct al tokenului BCAP! Predicție de preț pentru BCAP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BCAP? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.